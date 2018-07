Tite confirma Corinthians com Fábio Santos e Chicão

Nesta sexta-feira, o treinador comandou um trabalho tático, sem adversário, no CT do clube, e escalou o time com: Cássio; Alessandro, Chicão, Paulo André e Fábio Santos; Ralf, Paulinho, Douglas; Romarinho, Guerrero e Martinez. Contundidos, o meia Danilo e o atacante Emerson não enfrentam o Vasco, assim como o zagueiro Wallace.

Fábio Santos chegou a ser dúvida para o duelo deste sábado após ficar fora do treinamento de quinta-feira em razão de uma pancada na região das costelas, mas participou normalmente do trabalho de posicionamento desta sexta.

Além de Fábio Santos, o Corinthians também vai contar com o zagueiro Chicão, que retorna ao time após se recuperar de uma cirurgia inguinal. Os outros titulares que voltam ao time são o lateral-direito Alessandro, o zagueiro Paulo André e os volantes Ralf e Paulinho.

Com 44 pontos e na oitava colocação no Campeonato Brasileiro, o Corinthians vai usar as rodadas finais do torneio como preparação para o Mundial de Clubes, marcado para dezembro, no Japão.

"Esses seis jogos são preparatórios para essa fórmula da competição. Contra o vasco, temos que parar de tomar gol de bola parada", disse. "Dos últimos seis gols, tomamos quatro de bola parada. A margem de erro para o Mundial é pequena, temos que ser sólido e tomar poucos gols", completou Tite.