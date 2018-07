Tite confirma Corinthians com Pato e Romarinho

SÃO PAULO - No último treinamento antes de enfrentar o Flamengo neste domingo, o técnico Tite confirmou a escalação do Corinthians que vai a campo no Pacaembu, pela 17.ª rodada do Campeonato Brasileiro. O treinador voltará a escalar a equipe no 4-3-3, com a volta de Romarinho e a manutenção de Alexandre Pato entre os titulares.

Suspenso, Romarinho havia ficado de fora da equipe que venceu o Luverdense na quarta-feira pela Copa do Brasil, mas agora volta a ser titular ao lado de Guerrero e Pato, que parece ter convencido Tite de que merece uma sequência. Pior para Emerson, que seguirá como opção no banco de reservas.

No meio de campo, Douglas, em boa fase, volta a ser titular, enquanto Danilo, suspenso, é o desfalque. Na defesa, Tite optou por Felipe para a vaga do suspenso Paulo André. Contratado há algumas semanas junto à Ponte Preta, Cléber ficará no banco.