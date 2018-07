Corinthians terá time misto e Luciano de titular no clássico

O técnico Tite levará o Corinthians com uma escalação alternativa para o clássico diante do Santos, neste domingo, na Vila Belmiro. No treino deste sábado, o último antes da partida, ele confirmou a equipe com seis mudanças para a partida válida pela oitava rodada do Campeonato Paulista.

Em relação à escalação que venceu o Independiente Santa Fe na quarta, ficarão de fora Felipe, Uendel, Rodriguinho, Guilherme, Giovanni Augusto e André. Os últimos três, aliás, foram contratados para esta temporada e ainda estão em busca da melhor forma física.

As ausências, no entanto, abrirão espaço para outros reforços. O zagueiro paraguaio Balbuena, que deixou boa impressão em sua estreia diante do São Bento, e o volante Willians estão confirmados na equipe, assim como Guilherme Arana, Danilo, Romero e Luciano, que voltam a ter oportunidade.

Luciano, aliás, é a grande novidade da escalação. Esta será a primeira vez que ele atuará como titular depois de seis meses. E isso acontecerá justamente no palco em que sofreu a grave lesão que o afastou do gramado por este período. Foi diante do Santos, na Vila Belmiro, em agosto do ano passado, que o atacante rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho direito.

Assim, sem mistérios, o Corinthians está confirmado para encarar o Santos no domingo com: Cássio; Fagner, Balbuena, Yago e Guilherme Arana; Bruno Henrique; Willians, Danilo, Romero e Lucca; Luciano.