Tite confirma Corinthians com time misto para enfrentar o Botafogo

Como antecipou o lateral-direito Edilson na sexta-feira, o técnico Tite vai mandar a campo no domingo um time misto do Corinthians para enfrentar o Botafogo, em Ribeirão Preto. O treinador vai mesmo poupar cinco titulares: Cássio, Fagner, Lucca, Yago e Bruno Henrique. Na sexta, ao fim do treino, Edilson revelara que estes jogadores seriam os poupados.

Tite decidiu preservar meio time por causa do jogo contra o Cerro Porteño na quarta-feira, pela Copa Libertadores. O Corinthians vai tentar se recuperar em casa da derrota sofrida para o mesmo time paraguaio, na quarta passada, em Assunção.

Assim, vai escalar a equipe no jogo do Campeonato Paulista com Walter; Edilson, Felipe, Balbuena e Uendel; Willians; Giovanni Augusto, Maycon, Guilherme e Danilo; Luciano. Tite optou por poupar também o atacante André e o meia Rodriguinho, ainda que eles estejam suspensos do próximo jogo da Libertadores.

O treino deste sábado foi marcado por mais um susto de Rildo. O atacante, que acabou de se recuperar de uma contusão no ombro esquerdo, sofreu um trauma no pé esquerdo e causou preocupação no departamento médico. Com dores, precisou de ajudar para deixar o gramado do CT Joaquim Grava. Ele será submetido a exames para avaliar a gravidade do novo problema físico.