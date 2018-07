Tite confirma Danilo na vaga de Guerrero para enfrentar o São Paulo

O técnico Tite confirmou a escalação do Corinthians com Danilo de titular para enfrentar o São Paulo no Itaquerão. Segundo o comandante, o jogador está mais apto para a partida desta quarta-feira, pela Copa Libertadores, pois o atacante Vagner Love ainda não está na melhor forma física. "Não tenho o Vagner nas melhores condições", explica.

Ele afirma que, com Danilo, a equipe vai infiltrar mais, pois o jogador sabe fazer o pivô muito bem. "Ele foi decisivo contra Palmeiras e Once Caldas. Assim, continua na equipe, pois é uma questão de merecimento", continua Tite, que no treinamento desta terça-feira fez um trabalho tático e insistiu nas jogadas de bola parada, tanto para defender quanto para atacar.

"Vários fatores são importantes para minha decisão. Na segunda os dois treinaram. O Vagner é específico da posição, já o Danilo vive um bom momento. Quero aproveitar as características do Danilo e o bom momento técnico que ele está", lembra Tite.

O comandante alvinegro diz que Vagner Love ainda não está 100% e que a entrada dele na partida de sábado, contra o Botafogo, pelo Campeonato Paulista, foi um pouco precipitada. "O Vagner tem um tempo máximo de 45 minutos de partida, pois o trabalho com bola e as reações estão abaixo do desejado. Inclusive apressamos a vinda dele para o jogo passado."