Tite confirma Danilo no time titular do Corinthians para jogo contra Coritiba

SÃO PAULO - O meia Danilo treinou nesta quinta-feira, pelo segundo dia seguido, como titular do Corinthians. Assim, o técnico Tite praticamente confirmou que ele entra no time para o jogo de domingo, contra o Coritiba, na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara (SP), pela segunda rodada do Brasileirão.

Na estreia corintiana no Brasileirão, no último domingo, Danilo entrou no segundo tempo e teve boa participação na vitória sobre o Grêmio em Porto Alegre. Assim, ele acabou ganhando a confiança de Tite e vai ter uma chance como titular, ocupando a vaga que era do meia peruano Ramirez.

Além de colocar Danilo no lugar de Ramirez, Tite resolveu manter Jorge Henrique como opção no banco de reservas. Com isso, o ataque corintiano para o jogo de domingo continua sendo formado por Willian e Liedson. No restante, a escalação do time deve ser a mesma da estreia no Brasileirão.

Apesar de ter perdido a vaga no time, Jorge Henrique recebeu o apoio dos torcedores no treino desta quinta-feira, quando um faixa pedindo a sua permanência no Corinthians foi colocada no alambrado do CT do Parque Ecológico. Ele tem contrato até o final do ano, mas já negocia para renovar.

Assediado por outros clubes, Jorge Henrique quer aumento para renovar com o Corinthians. Como Tite já avisou que pretende contar com ele, mesmo deixando-o na reserva neste momento, a diretoria do clube negocia a prorrogação do vínculo, mas ainda está difícil fechar um acordo.

Preparação. O Corinthians resolveu antecipar a viagem para Araraquara. Assim, a delegação embarca já nesta sexta-feira, para poder treinar sábado na Fonte Luminosa e, assim, fazer o reconhecimento do gramado antes do jogo de domingo - a partida será lá por causa da perda do mando de campo.