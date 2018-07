Tite confirma Edenilson e Alessandro no Corinthians

O técnico Tite confirmou nesta terça-feira que fará duas alterações na equipe do Corinthians em relação àquela que venceu o Atlético-PR, domingo. Nesta quarta-feira, em Fortaleza, contra o Ceará, pela 35.ª rodada do Brasileirão, o time corintiano terá Edenilson no lugar do suspenso Paulinho e Alessandro reassumindo a titularidade depois de cumprir gancho, deixando Weldinho no banco.

A volta de Alessandro era certa, uma vez que ele é o dono da lateral-direita e só não pegou os paranaenses porque cumpria suspensão automática. A entrada de Edenilson no lugar de Paulinho também já era esperada, mas ela só foi confirmada nesta terça-feira, depois que o Corinthians treinou em Itaitinga, cidade a menos de 30km de Fortaleza.

O treino desta tarde teve um rachão seguido de treino tático focado principalmente no setor defensivo. O treinador também confirmou que vai manter o esquema tático com três atacantes mesmo jogando fora de casa. Com a baixa de Alex, machucado, Emerson segue compondo o trio de ataque ao lado de Willian e Liedson.

Assim, o Corinthians vai entrar em campo nesta quarta-feira, às 21h50, no Estádio Presidente Vargas, com: Júlio César, Alessandro, Paulo André, Leandro Castán e Fábio Santos; Ralf, Edenilson e Danilo; Willian, Liedson e Emerson.

O Corinthians lidera o Campeonato Brasileiro com 61 pontos, empatado com o Vasco na pontuação e à frente apenas pelo número de vitórias. A equipe carioca visita o Palmeiras, no Pacaembu, no mesmo horário do jogo em Fortaleza.