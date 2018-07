Tite confirma Emerson entre os titulares do Corinthians Tite confirmou neste sábado o retorno de Emerson ao time titular do Corinthians para o jogo contra o Guarani, domingo, em Campinas. O atacante treinou na equipe principal nesta manhã e formou dupla com Guerrero, reeditando a parceria que levou o Corinthians ao título mundial, em dezembro do ano passado.