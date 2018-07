Tite confirma Emerson, Ralf e Leandro Castán no Corinthians

SÃO PAULO - Tite surpreendeu nesta sexta-feira. Depois de poupar Emerson, Ralf e Leandro Castán durante o treino, o técnico garantiu a presença dos três jogadores na partida contra o Oeste, domingo, em Presidente Prudente, pela 17ª rodada do Campeonato Paulista.

Emerson formará dupla de ataque com Liedson no ataque, que poderá ser reforçado por Gilsinho ou Willian em um esquema 4-3-3. Tite cogitou a possibilidade também de escalar Ramirez no meio-campo, no tradicional 4-4-2. O treinador só deverá acabar com o mistério no treino de sábado.

"Posso colocar mais um articulador, pela direita, ou buscar velocidade, com Gilsinho ou Willian. Vou aguardar para ver o que pode ser melhor", declarou Tite. O treinador só confirmou as ausências de Alex e Jorge Henrique. O primeiro já está recuperado das dores, mas continua aprimorando a forma física. O atacante, por sua vez, ainda está em processo de reabilitação.

Tite mandará a campo todos os titulares à disposição porque quer recuperar a liderança do Paulistão, apesar do foco na Copa Libertadores. "Pode ser uma grande vantagem, às vezes pequena, mas é bom ser primeiro no Paulistão. Vamos deixar a Libertadores para depois. Vamos focar agora na possibilidade de ser primeiro, para buscar a vantagem", afirmou o técnico, se referindo à vantagem de decidir os jogos do mata-mata em casa.

O Corinthians deverá entrar em campo no domingo com: Júlio César; Edenílson, Chicão, Castán e Fábio Santos; Ralf, Paulinho e Danilo; Ramirez (Willian ou Gilsinho); Emerson e Liedson.