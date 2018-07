Tite confirma Felipe na zaga e Uendel na lateral-esquerda

Apesar de ter elogiado o desempenho de Edu Dracena no clássico de domingo com o Palmeiras, o técnico Tite confirmou a volta de Felipe ao Corinthians para formar com Gil a dupla de zaga nesta quarta-feira, contra o Once Caldas, pela pré-Libertadores. Felipe não atuou diante do Palmeiras porque estava desgastado fisicamente e, assim, corria risco de se machucar.

“Está confirmado Felipe pelo desempenho, mas o Edu jogou muito bem contra o Palmeiras”, disse o treinador em entrevista coletiva, nesta terça-feira, em Manizales.

O treinador também adiantou que Uendel vai ser o substituto de Fábio Santos, suspenso, na lateral-esquerda. "Fiquei na dúvida de escalar ele ou Fábio Santos contra o Palmeiras. Se fosse com ele, poderia perdê-lo para quarta. Ele disse que era indiferente. Domingo à noite, ele estava treinando e eu para tirar um pouco (do estresse) na academia”, disse.

No ataque, o treinador vai manter a dúvida até momentos antes da partida sobre quem ficará com a vaga de Guerrero. Estão na briga Danilo e Luciano. “Os dois são adaptados. Luciano aumenta campo. Danilo retém a bola e com combinações com quem vem de trás”, disse Tite. O colombiano Mendoza, apesar de ter feito um bom clássico, ficará no banco.

Mesmo com o Corinthians em situação bastante confortável (após a goleada por 4 a 0 no Itaquerão, na semana passada, pode perder por até 3 a 0), Tite cobra que os seus jogadores tentem pressionar o Once Caldas, assim como foi no jogo de ida. “O Corinthians tem uma ideia e coloquei como desafio para os atletas. As equipes não têm o mesmo desempenho fora e dentro de casa. Quanto menor essa diferença for, mais maturidade o time vai ter. Vai jogar, triangular, infiltrar, jogar igual."