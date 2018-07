Tite confirma Marciel e escala Corinthians com quatro pratas da casa

O Corinthians enfrentará o Fluminense nesta quarta-feira, em Itaquera, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro, com quatro jogadores formados no clube entre os titulares: Fagner, Guilherme Arana, Marciel e Malcom. Coincidentemente, a equipe vai estrear nesta quarta-feira o seu novo terceiro uniforme na cor laranja, em homenagem ao "terrão", antigo campo de barro localizado no Parque São Jorge e destinado às categorias de base.

"É preciso dar oportunidade quando o garoto estiver preparado, e não só para ter no currículo que foi você que o lançou, sem saber se ele estava realmente preparado. Todos que eu coloco estão preparados", disse Tite.

A grande novidade é a entrada do volante Marciel na vaga de Elias, que está na seleção brasileira. O garoto de 20 anos fará apenas o seu segundo jogo oficial no time profissional, sendo o primeiro como titular. "Ele passou por um período de preparação. Agora tem a oportunidade. É um jogador articulador, armador", disse Tite.

Na lateral esquerda, Guilherme Arana ganha mais uma chance. Uendel está com um edema na coxa esquerda e deve retornar à equipe no domingo, contra o Palmeiras. Na zaga, Felipe, suspenso, será substituído por Edu Dracena. Outro desfalque é Bruno Henrique, com uma lesão no tornozelo esquerdo. Ralf continua como primeiro volante.

Assim, o Corinthians deve enfrentar o Fluminense com a seguinte formação: Cássio; Fagner, Edu Dracena, Gil e Guilherme Arana; Ralf, Marciel, Renato Augusto e Jadson; Malcom e Vagner Love.