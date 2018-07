Tite confirma mesmo time que venceu o São Paulo para pegar o Cruzeiro

SÃO PAULO - O técnico Tite não fez mistério e já definiu o time que vai enfrentar o Cruzeiro neste sábado, às 19h30 no Pacaembu, em confronto decisivo pela 34.ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe titular é exatamente a mesma que venceu o São Paulo por 2 a 0 no último domingo no Morumbi. Júlio César; Alessandro, William, Chicão e Roberto Carlos; Ralf, Elias, Jucilei e Bruno César; Dentinho e Ronaldo.

Jorge Henrique, recuperado de uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda, começará a partida no banco de reservas. "Dentro da nossa linha de trabalho, ele pode atuar de 30 a 45 minutos", declarou Tite. O atacante não entra em campo desde 2 de outubro, quando se machucou no empate por 2 a 2 diante do Ceará no Pacaembu.

O Corinthians não tem praticamente nenhum problema de contusão nesta reta final do Brasileirão. Todos os reservas estão à disposição e, entre os reservas imediatos, apenas o zagueiro Paulo André está vetado. "Estar com o grupo todo pronto para jogar pode ser o diferencial para a conquista do título. Por isso tenho que agradecer ao departamento médico", disse o treinador.

A equipe alvinegra pode assumir a liderança do Campeonato Brasileiro neste sábado, se vencer o Cruzeiro. Os dois times têm 60 pontos, contra 61 do líder Fluminense, que no domingo pega o Goiás no Rio de Janeiro. Faltam quatro rodadas para o término do torneio. "Mas todos ainda vão perder pontos, se fizermos nossa parte, seremos campeões", destacou Tite.

Cruzeiro. Sobre o adversário deste sábado, o comandante corintiano afirmou que os mineiros são bons em todos os setores. "É uma equipe forte, tanto na marcação como no ataque, ou nos contra-ataques. Temos que estar preparado para todas as situações.

Tite conta com o apoio da torcida. Os ingressos para a partida já estão esgotados. "É algo a mais que nós temos neste momento decisivo. E nas horas difíceis do jogo também precisamos contar com o carinho deles".