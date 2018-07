Tite confirma Pato como titular do Corinthians contra o Vitória

SÃO PAULO - Alexandre Pato será titular do Corinthians contra o Vitória domingo no Pacaembu. Tite confirmou a escalação do atacante em entrevista coletiva na tarde desta sexta-feira. "O Pato joga", afirmou o treinador. Ele entra na vaga de Paolo Guerrero, que desfalca a equipe porque vai defender a seleção peruana em amistoso no Coreia do Sul.

A única dúvida na equipe é poupar ou não o Danilo, mas pelas declarações do treinador o meia ficará de fora da partida. "Já devíamos ter segurado o Danilo. Não era para ele ter feito essa sequência, Criciúma e Santos".

Ao poupar Danilo do jogo, Tite mantém Renato Augusto na equipe e praticamente confirma o retorno de Emerson, que estava suspenso e não enfrentou o Santos. O atacante esteve gripado e não treinou na quinta-feira. Mas nesta sexta foi a campo normalmente.

Os titulares apenas correram no gramado. Renato Augusto e Fábio Santos ficaram na academia. Tite também confirmou a entrada de Felipe na zaga no lugar de Paulo André, suspenso.

O Corinthians enfrenta o Vitória com a seguinte solução: Cássio; Edenílson, Gil, Felipe e Fábio Santos; Ralf, Guilherme e Renato Augusto; Romarinho, Pato e Emerson.