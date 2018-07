Tite confirma time misto no Corinthians para jogo desta quinta

Tite confirmou nesta quarta-feira que vai escalar o Corinthians com uma equipe mista para enfrentar o Capivariano, quinta-feira, no Itaquerão, pela 3ª rodada do Campeonato Paulista. A preocupação do treinador é ter o time inteiro para o clássico de domingo com o São Paulo e também na estreia na Copa Libertadores, no dia 17, contra o Cobresal, no Chile.

"Teremos três jogos em seis dias. Se colocar a mesma equipe, o técnico será irresponsável. Nenhum atleta consegue manter o nível de desempenho. Não sou eu que falo, são os médicos e fisiologistas", justificou Tite.

Estão fora do jogo contra o Capivariano: Fagner, Yago, Bruno Henrique, Elias, Rodriguinho e Lucca. O time titular confirmado por Tite terá: Cássio; Edílson, Felipe, Vilson e Uendel; Willians; Romero, Maycon, Guilherme e Marlone; Danilo.

"Minha vontade era repetir a escalação. Não faço isso porque está em risco a saúde do jogador. Não vou pagar o preço e arrebentar um jogador para depois ele ficar seis meses parado", disse Tite.

Recém-contratado, o meia Giovanni Augusto ficará no banco. Já o atacante André, fora de forma, não será nem relacionado. Ambos foram regularizados na CBF nesta quarta-feira. "Giovanni está liberado, então vai para o jogo. O André precisa ainda de um trabalho físico", explicou Tite.