Tite confirma time titular com Willian e nega 'Neymardependência' na seleção

O técnico Tite confirmou em entrevista coletiva nesta segunda-feira o time titular da seleção brasileira para o duelo contra a Venezuela, nesta terça, no estádio Metropolitano de Mérida, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2018, e relativizou o impacto da ausência de Neymar, suspenso pelo segundo cartão amarelo.

"Todo mundo vai sentir a ausência do Neymar", afirmou o treinador. "Mas se a gente depender do Neymar, tem alguma coisa errada. Respeito, mas não concordo com 'Neymardependência'. A individualidade só aparece quando o coletivo está bem". Para o lugar do atacante do Barcelona jogará Willian, do Chelsea.

O treinador evitou fazer prognósticos sobre a partida, apesar de a Venezuela ocupar o último lugar na tabela de classificação das Eliminatórias. "Desempenho, jogar bem, não dá pra falar antes de resultado. A coisa é decidida lá dentro de campo", falou. "Temos de fazer um grande jogo. Sabemos das dificuldades, independentemente de local e posição. Time tá confirmado", afirmou.

Nesta terça-feira, o Brasil começará jogando com Alisson; Daniel Alves, Marquinhos, Miranda e Filipe Luís; Fernandinho; Paulinho, Renato Augusto, Philippe Coutinho e Willian; Gabriel Jesus.

O técnico também evitou comentar sobre os problemas políticos e econômicos que a Venezuela atravessa, mas lembrou do impacto positivo que a imagem da seleção brasileira tem ao redor do mundo. No aspecto futebolístico, Tite fez questão de agradecer a Rafael Dudamel, treinador do time rival, que elogiou a postura tática da seleção brasileira.

Em contrapartida, ele também elogiou a "Vinotinto", apelido da seleção venezuelana. "Não falo de debilidade da Venezuela por ética e respeito. Quem tem Rondón e Guerra tem muita qualidade. A gente sabe respeitar independentemente na posição na tabela", concluiu.