Tite confirma time titular em último treino para estreia no Paulistão

SÃO PAULO - O último treino do Corinthians para a estreia neste Paulistão, marcada para acontecer neste domingo, às 17 horas, contra o Paulista, em Jundiaí, serviu para o técnico Tite confirmar a equipe titular que irá a campo. No trabalho realizado neste sábado no CT Joaquim Grava, o treinador não trouxe nenhuma novidade em relação ao treino da última sexta, quando já deu indícios da escalação do time.

Ainda sem poder contar com os titulares que disputaram o Mundial de Clubes da Fifa e voltaram das férias apenas na última segunda-feira, Tite deverá mandar o Corinthians a campo com Júlio César; Edenílson, André Vinícius, Felipe e Igor; Guilherme Andrade, Guilherme, Giovanni e Nenê Bonilha; Zizao e Romarinho.

Entre eles, o chinês Zizao fará o seu primeiro jogo como titular do Corinthians, sendo que em quase um ano no clube atuou apenas 13 minutos contra o Cruzeiro, no Brasileirão de 2012. Já o zagueiro Wallace, negociado com o Flamengo, e o atacante Elton, que negocia a sua transferência para o Náutico, foram os desfalques de última hora do time corintiano para esta estreia.

Com Zizao e Romarinho na frente, o Corinthians não terá nenhum jogador de referência no ataque e apostará em uma equipe jovem e veloz em Jundiaí para fazer um bom papel nesta primeira rodada do Campeonato Paulista.