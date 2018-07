Tite confirma volta de Júlio César ao Corinthians A volta de Júlio César ao gol do Corinthians será a principal novidade da equipe no duelo com a Ponte Preta, domingo, em Campinas, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Neste sábado, o técnico Tite comandou a última atividade antes do duelo no Estádio Moisés Lucarelli e confirmou a escalação do time, formado apenas por reservas, incluindo o goleiro.