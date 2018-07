Tite confirma volta dos titulares para quarta rodada e escala zagueiro Gil

SÃO PAULO - O Corinthians terá o retorno de seus titulares no jogo desta quarta-feira, contra o Mogi Mirim, no Pacaembu, pela quarta rodada do Paulistão. Até então, o time vinha jogando com os reservas, já que os principais jogadores do elenco voltaram depois das férias por causa do Mundial. Agora, porém, terá força máxima.

Do time que foi campeão mundial em dezembro, no Japão, o técnico Tite não poderá contar com apenas dois jogadores nesta quarta-feira: o zagueiro Chicão, que passou por uma recente artroscopia no joelho esquerdo, e o goleiro Cássio, em recuperação de lesão no ombro esquerdo. Os demais estão todos confirmados.

Para a vaga de Cássio, a escolha de Tite já era esperada: Danilo Fernandes, que superou Júlio César na disputa para ser o reserva imediato do gol corintiano. Já na zaga, dois jogadores disputavam o lugar de Chicão. E o treinador acabou optando por escalar o recém-contratado Gil, em detrimento de Felipe.

Assim, o time que foi escalado por Tite no treino tático desta terça-feira no CT do Parque Ecológico e que vai enfrentar o Mogi Mirim nesta quarta tem a seguinte formação: Danilo Fernandes; Alessandro, Gil, Paulo André e Fábio Santos; Ralf, Paulinho e Danilo; Jorge Henrique, Guerrero e Emerson.

Recém-contratado, o meia Renato Augusto poderia ser uma das novidades do time, mas ele deve ficar como opção no banco - nesta terça-feira, inclusive, foi liberado para resolver problemas particulares e chegou mais tarde no treino. Já Alexandre Pato, outro reforço corintiano, ainda não tem condições de jogo.

Com a volta dos titulares, quem perde espaço no time é o atacante chinês Zizao, que ganhou a chance de jogar nas três primeiras rodadas do Paulistão. Ele nem mesmo participou do treino da tarde desta terça-feira, porque foi liberado para participar de um evento de um patrocinador do clube em Brasília.