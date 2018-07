Tite conta com Ronaldo nos seis jogos que faltam

Depois de ficar quase um mês afastado para se livrar de lesão na panturrilha direita e recuperar a forma física, Ronaldo voltou a jogar há três rodadas. Desde então, ficou em campo durante os 90 minutos na vitória sobre o Palmeiras e nos empates com Guarani e Flamengo. E o técnico Tite já avisou que conta com o atacante para as seis partidas que restam ao Corinthians no Brasileirão.

"Meu objetivo é que ele possa atuar nos seis jogos", disse Tite, contando com os gols e a liderança de Ronaldo para levar o Corinthians ao título brasileiro. "É fácil falar de Ronaldo: se mandar três bolas nele no jogo, uma ele faz; se ele der duas assistências, uma ele coloca alguém na cara do gol", elogiou o treinador, enaltecendo a importância do atacante para o time corintiano.

O preparador físico do Corinthians, Eduardo Silva, explicou que Ronaldo será avaliado jogo a jogo, para saber se tem condições físicas de atuar. Mas Tite aposta na evolução física e técnica do seu principal atacante. "Ronaldo está adquirindo uma sequência agora. É bom tê-lo em todos os jogos. É um jogador que sabe o que faz. A tendência é melhorar", avisou o treinador.

Assim, com Ronaldo garantido entre os titulares - de preferência, para jogar os 90 minutos -, o Corinthians volta a campo na quarta-feira, quando recebe o Avaí no Pacaembu, pela 33ª rodada do Brasileirão. Com 54 pontos, o time está três atrás do líder Fluminense e mostra confiança de que pode chegar ao título do campeonato.