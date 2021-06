Tite continua testes na seleção brasileira contra o Peru nesta quinta-feira

O técnico Tite vai seguir à risca o plano de fazer observações e experiências na seleção brasileira na partida diante do Peru, nesta quinta-feira, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa América. Ele planeja cinco ou seis mudanças em relação à formação que derrotou a Venezuela no jogo das 21h, no estádio Nilton Santos, no Rio. No ataque, a busca por espaços está aberta. Por outro lado, Tite se preocupa em não descaracterizar a equipe.

“Existe uma linha próxima entre dar oportunidade e descaracterizar o time. A ideia é manter os atletas nas funções nos clubes. Isso dá a rotina do lugar, a sensação de confiança.”

Tite ensaiou algumas trocas no treino de ontem, na Granja Comary, mas não confirmou a escalação. Teme entregar informações para Ricardo Gareca, técnico do Peru. “O Gareca tem nos enfrentado muitas vezes. Está há mais tempo que nós (na seleção). Ele pode saber a característica do nosso time”, disse.

A única mudança confirmada é no gol, com o retorno de Éderson no lugar de Alisson. Na defesa, Marquinhos deve dar lugar a Thiago Silva. No meio, a dúvida está entre Fred e Everton Ribeiro, o que muda toda a configuração do setor ofensivo. No ataque, são grandes as chances de escalação do trio Gabriel Jesus, Éverton Cebolinha e Gabigol.

A possibilidade de contaminação dos atletas e da comissão técnica da seleção com o novo coronavírus durante a Copa América preocupa Tite. Os membros da comissão técnica e os atletas ainda não foram vacinados com covid-19. “Fico torcendo para que não tenhamos nenhum caso”, afirmou.

FICHA TÉCNICA

BRASIL - Alisson; Danilo, Éder Militão, Thiago Silva e Renan Lodi; Fabinho, Fred e Éverton Ribeiro; Everton, Gabigole Neymar. Técnico: Tite

PERU - Galesse; Corzo, Ramos, Abram e López; Tapia, Yotún, Carrillo, Peña e Iberico; Lapadula. Técnico: Ricardo Gareca

ÁRBITRO - Patricio Losteau (ARG)

HORÁRIO - 21h

LOCAL - Estádio Nilton Santos, Rio de Janeiro