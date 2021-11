Tite convoca Edenílson para a vaga de Casemiro para jogo diante da Argentina

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou na tarde desta sexta-feira que o volante Edenílson, do Internacional, está convocado para a vaga de Casemiro, suspenso das Eliminatórias Sul-Americanas pelo excesso de cartões amarelos após ser punido no duelo com a seleção colombiana.

O jogador colorado irá se juntar ao elenco do técnico Tite para o último compromisso da seleção brasileira no ano. Na próxima terça-feira, a equipe nacional encara a Argentina em San Juan. Casemiro é um desfalque bem relevante, entretanto, o Brasil já conseguiu carimbar seu passaporte para a Copa do Mundo do Catar ao vencer a Colômbia nesta quinta-feira por 1 a 0, na Neo Química Arena.

Juninho Paulista, coordenador da seleção, anunciou a convocação de Edenílson e avisou o Internacional, que concordou e liberou o atleta. O dirigente da CBF já havia dito durante a divulgação da lista de novembro que jogadores que atuam em clubes no País poderiam ser convocados em caso de lesões e/ou suspensões. Até então, apenas jogadores do exterior foram chamados, com o objetido de prejudicar o mínimo possível equipes brasileiras nas competições que disputam.

Porém, Edenílson acaba por não prejudicar totalmente o Inter. Afinal, o volante só irá se juntar a delegação brasileira no domingo, podendo participar normalmente do compromisso do time gaúcho deste sábado, às 19 horas (horário de Brasília) contra o Athletico-PR, no estádio Beira-Rio.

A seleção brasileira ainda realiza três treinos em São Paulo, na Academia de Futebol do Palmeiras, antes de embarcar para a Argentina, na segunda-feira.