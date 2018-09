Tite convoca Éder Militão para o lugar de Fagner na seleção brasileira

O ex-são-paulino Éder Militão, hoje no Porto, de Portugal, foi convocado pelo técnico Tite para a vaga do lesionado Fagner, do Corinthians, nos amistosos da seleção brasileira diante dos Estados Unidos e El Salvador, nos dias 7 e 11 de setembro, em solo norte-americano.

Convocado pela primeira vez para defender o Brasil, Militão ganhou a chance após o corte do corintiano, que foi à Copa do Mundo da Rússia. O lateral teve diagnosticada uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda na última sexta-feira e, portanto, não tem condições de entrar em campo nos amistosos da seleção, como confirmou a CBF.

Éder Militão foi observado pela comissão técnica do Brasil quando ainda atuava pelo São Paulo. Segundo informou a CBF, o coordenador de seleções, Edu Gaspar, comunicou o atleta da convocação neste domingo, após a partida do Porto contra o Moreirense, pelo Campeonato Português, em que o lateral, inclusive, participou de um dos gols da vitória de seu time por 3 a 0.

Fagner não foi o único cortado da lista inicial de convocados por Tite. O atacante Pedro, do Fluminense, precisou ser cortado por lesão no joelho e teve a sua vaga ocupada por Richarlison, do Everton, da Inglaterra. O meia Renato Augusto, do Beijing Guoan, pediu dispensa da seleção por questões pessoais. Nesse caso, porém, não foi chamado um substituto.

Ainda incompleta, a seleção fará o seu primeiro treinamento em New Jersey nesta segunda-feira, às 18 horas (de Brasília). Será o trabalho inicial na preparação para o confronto com os Estados Unidos, sexta-feira, às 21h05, no Metlife Stadium, em Harrison. O confronto com El Salvador será na terça-feira seguinte, no FedEx Field Stadium, em Washington.