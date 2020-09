Tite convoca Matheus Cunha, do Hertha Berlin, para a vaga de Gabriel Jesus na seleção

O técnico Tite convocou, nesta sexta-feira, o atacante Matheus Cunha, do Hertha Berlin, para os dois primeiros jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo do Catar. O jogador, de 21 anos, vai ficar com a vaga de Gabriel Jesus, do Manchester City, cortado por causa de lesão.

Rodrigo Lasmar, médico da seleção, foi comunicado pela comissão técnica do Manchester City na quarta-feira que uma lesão havia sido diagnosticada no ex-jogador do Palmeiras após o jogo de segunda-feira, contra o Wolverhampton, pelo Campeonato Inglês, quando o jogador fez o terceiro gol, aos 50 minutos do segundo tempo.

Leia Também Árbitro 'calouro' em Eliminatórias vai apitar estreia do Brasil contra a Bolívia

Matheus Cunha é convocado pela primeira vez por Tite. Com histórico nas categorias de base da seleção, o atacante foi o artilheiro do Pré-Olímpico que classificou o Brasil para os jogos de Tóquio em janeiro deste ano, com cinco gols em sete partidas. Pelo ciclo olímpico, nos 16 jogos com a seleção sub-23, foram 14 gols.

A seleção se apresenta para os treinamentos em 5 de outubro, na Granja Comary, em Teresópolis. No dia 9, enfrenta a Bolívia na Neo Química Arena, em São Paulo, e no dia 13 joga contra o Peru, em Lima.