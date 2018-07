Tite convoca nesta segunda a seleção brasileira com poucos campeões olímpicos

A seleção brasileira campeã olímpica não terá muitos jogadores convocados nesta segunda-feira para o time principal. O técnico Tite anuncia a lista dos 23 atletas para os jogos contra Equador e Colômbia pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2018, seus primeiros à frente da equipe, e sua preferência neste momento será por gente mais experiente.

Dos 18 que participaram da campanha do ouro olímpico, apenas dois, Neymar e Renato Augusto, têm presença assegurada na relação que Tite anuncia às 11 horas, na sede da CBF, no Rio. O treinador também está inclinado a chamar o zagueiro Marquinhos. Os outros talvez tenham de esperar mais um pouco, embora Walace, Luan, Gabriel Barbosa e Gabriel Jesus não possam ser totalmente descartados.

Mas isso não quer dizer que a geração olímpica será esquecida. Tite apenas não quer saber de precipitações: a Eliminatória é difícil, o Brasil não está bem colocado (é o sexto, com nove pontos, e hoje estaria fora da Copa do Mundo da Rússia) e os jogos contra os equatorianos, no dia 1.º de setembro em Quito, e colombianos, dia 6 em Manaus, devem ser duríssimos. Por isso, sua opção por um grupo mais "cascudo".

Ele entende ser melhor fazer a "integração" desse pessoal, os que demonstraram potencial nesse período olímpico, de forma gradativa à seleção principal. Não quer queimar etapas. "É difícil quantificar quantos daqui estarão na seleção principal. Meu compromisso é acompanhar performance dos atletas", disse na primeira visita que fez aos olímpicos, ainda no período de preparação na Granja Comary, em Teresópolis (RJ).

Também nesta segunda-feira, durante a divulgação da lista de Tite, a CBF pode anunciar a criação de uma seleção sub-23 permanente, já visando à Olimpíada de Tóquio, em 2020. O técnico seria Rogério Micale.