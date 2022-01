Tite convoca seleção brasileira para as Eliminatórias de olho na Copa do Mundo

O técnico Tite faz nesta quinta-feira a primeira das quatro convocações que terá pela frente antes de anunciar a lista de 23 jogadores que irão para a Copa do Mundo no Catar, que será disputada nos meses de novembro e dezembro. A partir das 11h, o treinador anuncia os convocados para os jogos diante do Equador, dia 27, em Quito, e Paraguai, cinco dias mais tarde, em Belo Horizonte, pela penúltima rodada das Eliminatórias.

Com a seleção já classificada para o Mundial, Tite irá aproveitar os oito ou nove jogos antes de definir o grupo que irá ao Catar para fazer os últimos testes e, ao mesmo tempo, deixar o grupo mais coeso. Assim, ainda que novos nomes devam surgir, é muito improvável que a lista desta quinta - e as próximas - tenha muitas surpresas. A base deverá ser a mesma.

Algumas mudanças, porém, serão inevitáveis nesta primeira convocação do ano. Titular absoluto, Neymar dificilmente estará na lista. O jogador não atua desde 28 de novembro, quando sofreu uma lesão no tornozelo esquerdo, e a previsão é de que volte a ter condições de jogo justamente às vésperas da partida com o Equador. O problema é que seu clube, o PSG, enfrenta o Real Madrid pelas oitavas de final da Liga dos Campeões duas semanas mais tarde. E, para evitar riscos de uma eventual volta antecipada e, ao mesmo tempo, fazer uma sinalização positiva ao clube francês, é bem provável que Tite o deixe de fora desta vez.

Além disso, a rodada dupla que se inicia no fim deste mês coincide com o fim da pré-temporada dos clubes nacionais. Dessa forma, a tendência é que poucos atletas que atuam no Brasil sejam chamados.

Nome frequente na lista, o goleiro Weverton, por exemplo, estará na reta final da preparação do Palmeiras para a disputa do Mundial de Clubes. O Atlético-MG, por sua vez, clube dos já convocados Guilherme Arana e Hulk, só voltará às atividades na próxima semana.

O atacante, contudo, já sinalizou que quer ser lembrado por Tite na lista desta quinta-feira. Melhor jogador do futebol brasileiro na temporada passada, Hulk tem seguido uma rotina de treinos nas férias para se manter em forma. É a mesma situação de Gabriel Barbosa, do Flamengo, que voltou a treinar uma semana antes que o restante dos colegas de clube.

A grande expectativa no ataque, porém, é por um atleta que atua na Espanha. Pouco utilizado por Tite no ano passado, Vinicius Jr. vive grande fase no Real Madrid e é dado como certo agora.

A lista desta quinta-feira poderá contar com até 25 jogadores, em vez dos habituais 23. Isso porque dois jogadores, Lucas Paquetá e Fabinho, estão suspensos para a partida diante do Equador, e a comissão técnica tem por hábito chamar atletas extras nesses casos.

Devido ao avanço da variante ômicron, a convocação e a coletiva de imprensa do treinador voltarão a ser feitas por videoconferência.