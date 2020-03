Com Bruno Guimarães e trio do Fla, Tite convoca seleção para Eliminatórias

O técnico Tite anunciou nesta sexta-feira a primeira lista de convocados da seleção brasileira em 2020. Com o estreante Bruno Guimarães e três jogadores do Flamengo, ele chamou 24 jogadores para a estreia do Brasil nas Eliminatórias da Copa de 2022, no Catar.

LEIA TAMBÉM > Técnico da Bolívia usará 2 times para pegar Brasil e Argentina nas Eliminatórias

A seleção vai estrear contra a Bolívia, na Arena Pernambuco, no dia 27. Pela segunda rodada, logo na sequência, no dia 31, o time de Tite terá pela frente o Peru, em Lima. Os jogadores convocados vão se apresentar diretamente no Recife entre os dias 22 e 23. A seleção treinará no estádio da Ilha do Retiro.

O único estreante na lista é o volante Bruno Guimarães, que vem se destacando pelo Lyon e chamou a atenção de Tite na seleção olímpica. O jogador de 22 anos despontou no futebol brasileiro com a camisa do Athletico-PR.

Outro destaque da convocação foi o trio do Flamengo, formado por Everton Ribeiro, Gabriel Barbosa e Bruno Henrique. Os três brilharam pelo time carioca nas conquistas recentes do clube, incluindo a Copa Libertadores, o Brasileirão e a Recopa Sul-Americana. Bruno Henrique, contudo, está voltando de lesão e pode chegar à seleção sem ritmo de jogo.

Uma das principais baixas da lista é o goleiro Alisson, que sofreu uma lesão muscular durante treino, confirmada pelo Liverpool nesta sexta. Ederson deve ser o titular nos dois jogos das Eliminatórias. Weverton, do Palmeiras, e Ivan, da Ponte Preta, também foram chamados.

@brunoog97 est sélectionné avec l'équipe nationale du Brésil qui affrontera la Bolivie (26/03) et le Pérou (31/03) en éliminatoires de la Coupe du Monde 2022 ! pic.twitter.com/kAkLcC1yYi — Olympique Lyonnais (@OL) March 6, 2020

Outras ausências são o atacante Vinicius Junior, do Real Madrid, o meia-atacante Willian, do Chelsea, e o lateral Filipe Luís, do Flamengo. Para o meio-campo, Tite chamou Philippe Coutinho, apesar da fase difícil no Bayern de Munique. Outras opções para o setor são Casemiro, Arthur e Fabinho, do Liverpool.

No ataque, Neymar foi confirmado após se recuperar de leve lesão na coluna. Ele voltou à convocação após ficar de fora dos amistosos contra Argentina e Coreia do Sul, os últimos jogos da seleção em 2019, no mês de novembro. Ele não defende a seleção desde 13 de outubro.

Além da companhia de Gabigol e Bruno Henrique, Neymar poderá jogar ao lado de Everton Cebolinha, Richarlison, Roberto Firmino e Gabriel Jesus. O atacante do Manchester City vai cumprir seu último jogo de suspensão na estreia nas Eliminatórias - "gancho" sofrido em razão da final da Copa América. Mas ele poderá jogar contra o Peru.

Veja a lista de convocados

Goleiros - Ederson (Manchester City-ING), Weverton (Palmeiras) e Ivan (Ponte Preta);

Laterais - Danilo (Juventus-ITA), Alex Sandro (Juventus-ITA), Daniel Alves (São Paulo) e Renan Lodi (Atlético de Madrid-ESP);

Zagueiros - Marquinhos (Paris Saint-Germain-FRA), Thiago Silva (Paris Saint-Germain-FRA), Éder Militão (Real Madrid-ESP) e Felipe (Atlético de Madrid-ESP);

Meio-campistas - Bruno Guimarães (Lyon-FRA), Éverton Ribeiro (Flamengo), Casemiro (Real Madrid-ESP), Arthur (Barcelona-ESP), Fabinho (Liverpool-ING) e Philippe Coutinho (Bayern de Munique-ALE);

Atacantes - Bruno Henrique (Flamengo), Everton (Grêmio), Gabriel Barbosa (Flamengo), Gabriel Jesus (Manchester City-ING), Richarlison (Everton-ITA), Neymar (Paris Saint-Germain-FRA) e Roberto Firmino (Liverpool-ING).