Tite convoca seleção com Vinicius Junior para amistosos em março

O técnico Tite convocou nesta quinta-feira a seleção brasileira para os seus primeiros compromissos em 2019 e chamou o atacante Vinicius Junior para os amistosos contra Panamá e República Checa, em março. Essa é a primeira vez que o jogador, de 18 anos, é incluído em uma lista para a equipe principal. E a relação também conta com o retorno de Daniel Alves.

Vinicius Junior vem em ascensão no Real Madrid, tendo conquistado a titularidade do setor ofensivo do clube nas últimas semanas da sua primeira temporada na Europa. E, observado pela comissão técnica, agora recebe uma chance com Tite.

Após perder a Copa do Mundo por lesão, o veterano lateral-direito Daniel Alves, de 35 anos, voltou a ser lembrado por Tite. O jogador do Paris Saint-Germain tem atuado mais como meio-campista no clube, mas foi incluído em sua posição de origem na convocação desta quinta.

Como já havia sido adiantado pelo auxiliar Cleber Xavier, Tite também chamou o meia Lucas Paquetá. Ele já havia sido lembrado para os primeiros compromissos do Brasil após a Copa do Mundo, diante de El Salvador e Estados Unidos, e agora voltará a ser observado. Assim, o jovem meio-campista, de 21 anos, deve se tornar uma das "caras" da renovação da seleção, realizada paulatinamente pelo treinador, assim como o atacante Richarlison e o meio-campista Arthur.

Tite tem aproveitado os amistosos após a Copa da Rússia para realizar testes na seleção, aumentando as observações nesse início de ciclo para o Mundial no Catar, com 40 jogadores sendo convocados. Mas agora reduziu, em parte, as observações.

O treinador, porém, chamou o meia Felipe Anderson, que vem se destacando pelo West Ham, pela primeira vez - ele até já havia sido convocado para a seleção, mas por Dunga, em 2015, para um amistoso contra o México. A convocação também conta com apenas dois jogadores que atuam no futebol brasileiro, casos do goleiro Weverton, do Palmeiras, e o atacante Everton, do Grêmio.

A principal ausência da lista é, evidentemente, Neymar. O atacante do Paris Saint-Germain se lesionou no fim de janeiro. O atacante deverá voltar aos gramados antes do fim da temporada 2018/2019 europeia e também a tempo de defender a seleção brasileira na Copa América.

Outros nomes recorrentes da seleção com o treinador, como o volante Paulinho, o meia-atacante Willian e o lateral-esquerdo Marcelo ficaram de fora da lista. O jogador do Real Madrid, inclusive, está em má fase no seu clube, com Tite chamando Filipe Luís e Alex Sandro para a sua posição na seleção.

Os amistosos serão realizados no continente europeu. Em 23 de março, a seleção estará em Porto para enfrentar o Panamá. E, depois, no dia 26, enfrentará a República Checa em Praga. Esses serão os últimos compromissos do Brasil antes de Tite anunciar a lista de convocados para a Copa América, o que ocorrerá em maio, em data ainda a ser determinada.

O torneio continental será disputado no País em junho, a partir do dia 14. E será uma chance para a seleção se recuperar após a queda nas quartas de final da Copa do Mundo da Rússia, para a Bélgica. Depois disso, a CBF optou por Tite à frente da equipe nacional, e venceu os seis amistosos que disputou, contra Estados Unidos, El Salvador, Arábia Saudita, Argentina, Uruguai e Camarões.

Antes da convocação, a CBF também confirmou a realização de dois amistosos no País preparatórios para a Copa América. Os jogos serão em 5 de junho, contra o Catar, no Maracanã, e um adversário ainda a ser determinado no dia 9, no Beira-Rio.

Confira a lista de convocados do Brasil para os amistosos contra Panamá e República Checa:

Goleiros - Alisson (Liverpool), Ederson (Manchester City) e Weverton (Palmeiras).

Defensores - Daniel Alves (Paris Saint-Germain), Eder Militão (Porto), Danilo (Manchester City), Alex Sandro (Juventus), Filipe Luis (Atlético de Madrid), Marquinhos (Paris Saint-Germain), Miranda (Inter de Milão) e Thiago Silva (Paris Saint-Germain).

Meio-campistas - Allan (Napoli), Arthur (Barcelona), Casemiro (Real Madrid), Fabinho (Liverpool), Felipe Anderson (West Ham), Lucas Paquetá (Milan) e Philippe Coutinho (Barcelona).

Atacantes - Vinicius Junior (Real Madrid), Roberto Firmino (Liverpool), Everton (Grêmio), Gabriel Jesus (Manchester City) e Richarlison (Everton).