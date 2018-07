Tite convoca seleção nesta sexta-feira para encerramento das Eliminatórias

O técnico Tite anuncia nesta sexta-feira a lista de convocados para os dois últimos jogos do Brasil pelas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo, diante de Bolívia e Chile, no próximo mês. A convocação está marcada para às 11h, na sede da CBF. Já classificada para o Mundial do próximo ano, a seleção poderá ter novidades, especialmente no gol.

Tite não deu muitos indícios sobre o que esperar da lista desta sexta. Na última convocação, havia a expectativa de que o treinador abrisse espaço para novos testes no grupo, mas o técnico chamou apenas o goleiro Cássio e o atacante Luan como novidades. O jogador gremista foi o único a atuar, e ainda por poucos minutos, na partida diante do Equador em Porto Alegre.

Agora, quem deverá ter chance é o goleiro Vanderlei, do Santos. O jogador passa por grande fase e é citado a cada entrevista pelo técnico da seleção, que diz haver “pelo menos seis nomes” sendo analisados para o gol. Alisson, da Roma, é nome certo na Copa, enquanto Ederson tem sido chamado com frequência. Assim, haveria uma única vaga em disputa. “Há um curto espaço (de tempo) para fazer testes em uma posição tão específica”, disse o treinador antes da partida com a Colômbia.

Na quarta-feira, Tite esteve no Engenhão junto com o auxiliar Cleber Xavier assistindo ao jogo de ida das quartas de final da Libertadores entre Botafogo e Grêmio, mas dois possíveis selecionáveis, os gremistas Geromel e Luan, não atuaram devido a lesões.

Tite tem insistido que os jogos das Eliminatórias passaram a ser considerados pela comissão técnica já como sendo de Mundial e quer “consolidar a equipe”. Por isso, a menos que surpreenda, ele deverá manter a maior parte do grupo que tem sido convocado.