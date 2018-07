Tite convoca seleção nesta sexta para dois últimos jogos das Eliminatórias

Pouco mais de uma semana após voltar de Barranquilla, onde enfrentou a Colômbia, o técnico Tite anunciará nesta sexta-feira a lista de convocados para os dois últimos jogos da seleção brasileira pelas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo, diante de Bolívia e Chile, no próximo mês. A convocação está marcada para às 11h, na sede da CBF.

Já garantida em primeiro lugar no qualificatório, a seleção irá encarar os bolivianos na altitude de La Paz em 5 de outubro. Cinco dias depois, fechará sua participação nas Eliminatórias diante dos chilenos no Allianz Parque, estádio do Palmeiras, em São Paulo.

Tite não deu muitos indícios sobre o que esperar da lista que será divulgada nesta sexta-feira. Na última convocação, havia a expectativa de que o treinador abrisse espaço para novos testes no grupo, mas o técnico chamou apenas o goleiro Cássio e o atacante Luan como novidades.

Em campo, o técnico manteve praticamente seu time titular para as partidas diante de Equador e Colômbia. A exceção foram as entradas de Fernandinho e Roberto Firmino no jogo contra os colombianos - ambos, porém, já haviam sido chamados em outras convocações.

Desde que o Brasil garantiu vaga na Copa, Tite tem insistido que os jogos das Eliminatórias passaram a ser considerados pela comissão técnica já como sendo de Mundial. A intenção do treinador é, segundo suas palavras, "consolidar a equipe".

Dentre possíveis novidades nesta sexta, a mais provável fica para a escolha dos goleiros. Com Alisson, da Roma, praticamente confirmado como titular na Rússia, restam duas vagas em aberto. O técnico tem dito que pelo menos seis goleiros brigam por elas.