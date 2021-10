Tite poupa times brasileiros, chama Coutinho e 'esquece' Vinícius Júnior em convocação da seleção

O técnico Tite definiu nesta sexta-feira os 23 jogadores que terão a missão de garantir a seleção brasileira na Copa do Mundo do Catar. O Brasil enfrenta a Colômbia, dia 11, na Neo Química Arena, e a Argentina, em San Juan, no dia 16, para confirmar a meta de virar o ano já classificado. Basta superar os colombianos. Para não atrapalhar os clubes que estão envolvidos em decisões no País, o técnico chamou apenas nomes que atuam no exterior, com exceção do goleiro Gabriel Chapecó, reserva do Grêmio, para compor o grupo. As novidades são os retornos de Philippe Coutinho, do Barcelona e Roberto Firmino, do Liverpool.

Tite deixou de fora, em relação à convocação da rodada tripla de outubro, além dos atletas que atuam no Brasil, o atacante Vinícius Júnior, que vem brilhando no Real Madrid. Tratando de uma lesão, Richarlison, do Everton, ficou fora da lista.

Com 31 pontos após ganhar 10 dos 11 jogos disputados até agora, o Brasil se garante na Copa do Mundo se ganhar dos colombianos, pois não conseguirá mais ser alcançado pelo quinto lugar, que ainda terá chance disputando a repescagem.

Tite havia chamado sete atacantes na rodada passada pelo fato de Neymar estar suspenso do primeiro compromisso, na visita à Venezuela e com a chance de perder alguém, suspenso. Desta vez foram chamados seis, com surpreendente ausência de Vinícius Júnior, do Real Madrid e com Matheus Cunha, na reserva do Atlético de Madrid, entre os chamados. O retorno de Roberto Firmino já era certo após ele se recuperar de lesão e já se destacar nós últimos confrontos do Liverpool.

Apesar de chamar apenas Chapecó dos que atuam no Brasil, em caso de algumas lesão, o substituto será chamado de times daqui, como informou o coordenador Juninho Paulista, por causa da facilidade de deslocamento.

"Chegamos a um consenso de ceder, nesta janela, e não convocar jogadores do Brasil, com exceção de um atleta. Mas todos os clubes estão cientes que em caso de lesão ou suspensão, podemos convocar atletas do Brasil", disse Juninho Paulista, coordenador de seleções da CBF

Confira a lista de convocados da seleção brasileira:

Goleiros - Alisson (Liverpool-ING), Ederson (Manchester City-ING) e Gabriel Chapecó (Grêmio)

Laterais - Alex Sandro (Juventus-ITA), Danilo (Juventus-ITA); Emerson (Tottenham-ING) e Renan Lodi (Atlético de Madrid)

Zagueiros - Éder Militão (Real Madrid-ESP), Lucas Veríssimo (Benfica-POR), Marquinhos (Paris Saint-Germain-FRA) e Thiago Silva (Chelsea-ING)

Meio-campistas - Casemiro (Real Madrid-ESP), Fabinho (Liverpool-ING), Fred (Manchester United-ING), Gerson (Olympique de Marselha-FRA) e Lucas Paquetá (Lyon-FRA); Philippe Coutinho (Barcelona)

Atacantes - Antony (Ajax-HOL), Roberto Firmino (Liverpool); Gabriel Jesus (Manchester City-ING), Matheus Cunha (Atlético de Madrid-ESP), Neymar (Paris Saint-Germain-FRA) e Raphinha (Leeds United-ING)