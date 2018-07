Tite corta Rodrigo Caio por lesão e chama Geromel para a seleção

O técnico Tite foi forçado a realizar uma mudança na sua primeira lista de convocados à frente da seleção brasileira às vésperas da viagem para o Equador. Neste sábado, a CBF comunicou que o zagueiro Rodrigo Caio foi cortado por causa de uma lesão na coxa direita. Para a sua vaga, o treinador chamou Pedro Geromel.

"Em contato com o médico da seleção brasileira, Rodrigo Lasmar, o departamento médico do São Paulo informou que Rodrigo Caio teve um estiramento no músculo adutor da coxa direita, o que o impedirá de participar do próximo jogo de sua equipe e, consequentemente, de se apresentar à seleção", explicou a CBF em um comunicado oficial.

Rodrigo Caio foi um dos destaques da seleção brasileira olímpica na conquista da medalha de ouro nos Jogos Olímpicos, tanto que a equipe só sofreu um gol em toda a campanha, e acabou sendo "premiado" por Tite com a convocação para a equipe principal. Agora, porém, precisou ser cortado por estar lesionado.

A indisponibilidade de Rodrigo Caio, então, abriu espaço para Pedro Geromel. O zagueiro gremista nunca havia recebido uma chance na seleção brasilera, mas agora foi lembrado por Tite, que anteriormente convocou outros três zagueiros: Gil (Shandong Luneng), Marquinhos (Paris Saint-Germain) e Miranda (Inter de Milão).

O primeiro jogo de Tite à frente da seleção brasileira será diante do Equador, em 1º de setembro, em Quito. Na sequência, será a vez de encarar a Colômbia, na Arena Amazônia, no dia 6. Ambos os duelos são válidos pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2018.

A delegação da seleção inicia sua preparação para os dois compromissos na próxima segunda-feira, já em Quito, local do primeiro compromisso de Tite no comando do Brasil.