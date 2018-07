Tite critica declarações de dirigente do Palmeiras

"Eu serei muito pequeno se vibrar com o insucesso do outro. Eu não sou um cara insensível", declarou o treinador. Parte dos palmeirenses quer que a equipe facilite o jogo diante do Fluminense justamente para prejudicar o arquirrival Corinthians, adversário direto do Flu na briga pelo troféu do Campeonato Brasileiro.

"A falta de ibope do outro não pode ser motivo de alegria. É falta de escala de valores. Coisa muito pequena. Quero dormir com consciência tranquila, não é título nenhum que quebra a minha conduta", disse Tite, em entrevista no CT Joaquim Grava, no Parque Ecológico do Tietê.

Incomodado com o assunto, o comandante corintiano destacou que neste momento o importante é focar a partida de domingo contra o Vasco no Pacaembu. E também falou que não acredita em facilidade, mesmo que o adversário seja arquirrival do Fluminense no Rio de Janeiro.

Apesar de toda a polêmica envolvendo uma suposta ''entrega'' de jogos no Campeonato Brasileiro, Tite acha que o campeão nacional terá sido, de forma incontestável, o melhor time do torneio. "Haverá o merecimento, ninguém tem que descaracterizar o trabalho dos outros. Todos que estão na parte de cima da tabela vêm fazendo um grande trabalho", assinalou o técnico.

O Corinthians, com 64 pontos, é vice-líder do Campeonato Brasileiro, um ponto atrás do Fluminense, que ocupa o primeiro lugar da tabela.