Tite critica frieza de Emerson após gol e preciosismo corintiano

SÃO PAULO - Para Tite, o amplo domínio do Corinthians não combinou com a vitória por apenas 1 a 0 sobre o Linense. E o treinador, irritado, não poupou seus comandados. "Tivemos consistência, mas faltou a jogada terminal, o agudo. Tem que ter a faca entre os dentes para fazer o gol", disparou o treinador, que apontou o preciosismo da equipe, no último domingo, no Pacaembu, pela terceira rodada do Campeonato Paulista.

O técnico cobrou o time por não ter matado o jogo antes. "Deve ter tido 60% ou mais de posse de bola. Mas ficam achando que vai fazer o gol a qualquer momento. O time tem que ir pra dentro. É assim que se faz. E isso careceu", admitiu.

A falta de pegada de seus atletas para matar a partida fez com que o treinador lembrasse da filosofia que tem implantado dentro do elenco, a de que ninguém é titular absoluto. O recado é direto: empenho em todas as partidas.

"E aí está o alerta a todos os atletas. A oportunidade vai cair no colo. Tenho falado individualmente com todos os atletas. Eles têm que ter muita intensidade. Se ficar preparado para o jogo, a chance vai cair no colo de cada um", explicou o comandante alvinegro, usando como exemplo o zagueiro Chicão, que retomou a condição de titular, após perder seu lugar em 2011.

Além da falta de decisão dentro de campo, Tite criticou a pequena empolgação do time ao fazer o gol, em recado direto ao atacante Emerson, que pouco comemorou ao marcar o tento da vitória. "Foi a cobrança que fiz dentro do vestiário. Tem que ser intenso naquilo que você conquistar. Não pode ser obrigação. Você faz gol como se fosse natural, mas não é. Tem que ter a gana de vencer. Faltou isso à nossa equipe, essa vibração. Precisa valorizar as pequenas conquistas. As grandes conquistas vêm com isso", disse o técnico. Na saída do vestiário, o meia Alex confirmou a bronca do treinador. "Ele falou bem sério mesmo."