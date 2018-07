Tite dá atenção especial ao posicionamento corintiano O posicionamento do Corinthians em campo é uma das principais preocupações do técnico Tite para o jogo deste sábado contra o Cruzeiro, no Pacaembu, pela 35ª rodada do Brasileirão. No último treino antes da partida, realizado nesta sexta-feira, no CT Joaquim Grava, no Parque Ecológico do Tietê, ele fez um trabalho detalhado com os titulares.