Tite dá chance aos reservas do Corinthians em amistoso nos EUA

O Corinthians encerra neste sábado, contra o Strikers, a sua excursão aos Estados Unidos. O amistoso será às 17 horas (de Brasília), em Fort Lauderdale.

Após escalar os titulares contra Atlético-MG e Shakhtar Donetsk, hoje Tite vai dar chance para os reservas por medo de lesões. “Não dá para continuar com o mesmo time, principalmente pela parte física. Se colocamos o mesmo time, a possibilidade de estourar é grande”, disse.

No treino tático realizado quinta-feira em Orlando o treinador escalou a equipe com Matheus Vidotto; Edílson, Pedro Henrique, Vilson e Guilherme Arana; Cristian; Lucca, Gustavo Viera, Moisés e Marlone; Mendoza.

O meia Marciel, envolvido em uma troca por Willians, do Cruzeiro, não será utilizado. O jogador ficará até o fim do ano no clube mineiro.