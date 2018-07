Tite dá chance para os reservas contra o Capivariano

De olho no clássico de domingo com o São Paulo e na estreia na Copa Libertadores diante do Cobresal, semana que vem, no Chile, o Corinthians vai enfrentar o Capivariano com time misto, nesta quinta-feira, às 21h, no Itaquerão. Tite vai poupar seis titulares: Fagner, Yago, Bruno Henrique, Elias, Rodriguinho e Lucca.

“Minha vontade era repetir a escalação. Não faço isso porque está em risco a saúde do jogador. Não vou pagar o preço e arrebentar um atleta para depois ele ficar seis meses parado, machucado”, disse Tite.

A partida contra o Capivariano se transformou em uma oportunidade para jogadores recém-contratados ou promovidos das categorias de base tentarem cavar espaço na equipe. É o caso do volante Maycon.

Destaque da última Copa São Paulo de Futebol Júnior, o garoto de 18 anos está confirmado entre os titulares e fará o seu primeiro jogo pelo time profissional do Corinthians. “Não importa se o cara é novo ou velho, mas sim se ele é bom ou ruim”, elogia Tite.

Maycon tem se destacado nos treinos e causou boa impressão no treinador, que vê um futuro promissor para o volante no Parque São Jorge. “Ele tem a confiança e a compreensão de que poder errar, mas tenho certeza de que vai jogar bem. Costumo dizer que ele é daquele tipo de jogador que parece que tem rodinhas nos pés. É muito móvel, ágil, troca de posição e infiltra. Tem um nível de compreensão do jogo muito alto”, diz Tite.

Outro jogador que terá esta noite a oportunidade de mostrar serviço para o treinador é Marlone. O meia foi contratado em dezembro após bom desempenho no Sport. Havia a expectativa de que Marlone pudesse repetir no Corinthians o nível das boas atuações que teve no último Campeonato Brasileiro pelo time pernambucano, mas até agora o rendimento do jogador no alvinegro tem sido apenas discreto.

Tite chegou inclusive a ligar para Paulo Roberto Falcão, técnico do Sport, para conversar sobre Marlone. O objetivo era saber qual é o melhor posicionamento para que o meia possa ter no Corinthians o mesmo desempenho que teve no Sport. “Marlone ainda está passando por um momento de entrosamento. Esse processo é natural. Ele vai crescendo aos poucos”, aposta treinador.

Tite e Falcão também conversaram a respeito do André, outro destaque da campanha do Sport no Brasileiro do ano passado. Contratado para substituir Vagner Love, vendido para o Monaco, o atacante está fora de forma e, por isso, não foi nem relacionado para a partida de hoje. Também não está definido se André ficará pelo menos no banco contra São Paulo ou viajará para o Chile.

Quem deve fazer a sua estreia nesta quinta-feira é o meia Giovanni Augusto, ex-Atlético-MG. Com a documentação regularizada, ele começa no banco, mas a ideia de Tite é usá-lo na etapa final. O goleiro Walter, reserva imediato de Cássio, sofreu uma fissura na costela e está fora do jogo.

No Capivariano, em busca da primeira vitória no Estadual, o técnico Evaristo Piza deverá fazer pelo menos uma mudança na equipe. O lateral-direito Rafael Cruz saiu do departamento médico e deve ficar com a vaga que foi ocupada por Oliveira na derrota por 2 a 0 para o XV de Piracicaba na última rodada.

FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS

Cássio; Edílson, Felipe, Vilson e Uendel; Willians; Romero, Maycon, Guilherme e Marlone; Danilo

Técnico: Tite

CAPIVARIANO

P. Henrique; R. Cruz, L. Silva, Bonfim e Marlon; Wigor, Samuel Souza, Maguinho, A. Rosa e Kleiton Domingues; Rodolfo

Técnico: Evaristo Piza

Juiz: Marcelo Aparecido R. de Souza

Local: Itaquerão

Horário: 21h

Transmissão: SporTV