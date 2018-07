Tite dá descanso a Ralf e escala Edenílson como volante

O técnico Tite, do Corinthians, decidiu poupar um de seus principais jogadores do meio de campo na partida desta quarta-feira contra o Catanduvense no Pacaembu pelo Campeonato Paulista.

O volante Ralf, que atuou em 12 das 13 partidas da temporada, fica no banco de reservas e dá lugar a Edenílson, que é segundo volante e não tanto poder de marcação. "Preciso observar o Edenílson nessa função", disse o treinador.

Por outro lado, Tite promove os retornos do lateral-direito Alessandro, do meia Danilo e do atacante Liedson. A equipe foi confirmada pelo treinador após o treino desta terça-feira no CT.

Tite disse que não é hora de fazer rodízios e mudar muito o time, apesar da sequencia de jogos envolvendo o Campeonato Paulista e a Libertadores.

A tendência, segundo ele, é escalar a maioria dos titulares também no jogo contra o Santos, domingo, na Vila Belmiro. Mas ele disse que só vai tomar essa decisão na quinta-feira.

Para poder jogar o clássico, Adriano fica fora do jogo desta quarta-feira.