Tite dá volta de confiança do ataque do Corinthians

SÃO PAULO - Tite completa nesta quarta-feira diante do Grêmio no Pacaembu 240 partidas à frente do Corinthians com um motivo sério para se preocupar. Ele se iguala a Amilcar Barbuy como o terceiro técnico com o maior número de jogos pelo Alvinegro – está atrás apenas de Rato e Oswaldo Brandão – com o desafio de fazer o milionário ataque da equipe voltar a funcionar. Com seis gols em nove rodadas, o Corinthians é, entre os 40 participantes das Séries A e B do Campeonato Brasileiro, o time que menos vezes foi às redes.

A inoperância do ataque está refletida na tabela de classificação. O Alvinegro ocupa a modesta 11ª posição, com 11 pontos. Está mais perto da zona do rebaixamento do que da faixa de classificação à Libertadores. Ciente de que o G-4 ficou distante (quarto colocado, o Coritiba tem 17 pontos), Tite traçou como meta a curto prazo alcançar pelo menos o G-8 e, para isso, o time não pode pensar em outro resultado hoje que não seja a vitória.

As críticas ao rendimento da equipe ganharam as arquibancadas – no clássico com o São Paulo, domingo, alguns torcedores ensaiaram vaias – e chegaram ao comando do clube. "É lógico que o sinal de alerta está ligado. Ninguém está satisfeito. Sabemos que o Corinthians pode render muito mais com o elenco que tem. Deveríamos estar na parte de cima da tabela", avaliou o diretor adjunto de futebol Duílio Monteiro Alves.

Tite, no entanto, vai insistir na formação que empatou por 0 a 0 com o São Paulo, e o ataque será formado por Guerrero, Emerson e Romarinho. Assim, Renato Augusto e Pato continuam no banco. A única alteração será a saída do lateral Fábio Santos, suspenso, para a entrada de Igor.

Se o ataque vai mal, a defesa do Corinthians é a menos vazada do Brasileiro com cinco gols sofridos. O que Tite busca é equilíbrio.

No treino de terça-feira, o treinador ensaiou bastante as jogadas de bola parada. Ele reforçou os pedidos para os homens de frente pressionarem a saída de bola do adversário. Danilo e Guilherme também foram orientados a encostar nos atacantes.

Uma das preocupações do treinador é que a equipe jogue pelas beiradas do campo a fim de abrir espaços no meio da defesa. Como Igor deve atacar pouco – revelado nas categorias de base do clube, o garoto tem 21 anos e disputará o seu oitavo jogo no Alvinegro –, a ordem é que Emerson explore o lado esquerdo. Danilo, quando tiver espaço, também deve atuar pelo setor. Na direita, Romarinho terá a função de avançar e trocar passes com Edenílson para enfiar a bola para Guerrero, que jogará centralizado.

Tite também fez seus jogadores de ataque treinarem finalizações à exaustão ontem. Após o treino tático, Guerrero e Emerson foram os mais exigidos e ficaram quase 30 minutos chutando a gol.

Grêmio. Renato Gaúcho tem uma dúvida no ataque e só vai revelar o time minutos antes da partida. Kleber, que jogou bem contra o Fluminense e marcou um gol, disputa vaga com o chileno Vargas, que volta ao time depois de cumprir suspensão.

O uruguaio Maxi Rodríguez foi cortado da viagem a São Paulo porque os três estrangeiros escolhidos pelo treinador para a partida de hoje foram Barcos, Riveros e Vargas. O volante Souza, recuperado de lesão no púbis, ficará no banco, e o zagueiro Rhodolfo, ex-São Paulo, foi relacionado pela primeira vez – ele ficou com a vaga de Cris, que está em má fase.

CORINTHIANS X GRÊMIO

CORINTHIANS: Cássio; Edenílson, Gil, Paulo André e Igor; Ralf, Guilherme, Romarinho e Danilo; Emerson e Guerrero. Técnico: Tite.

GRÊMIO: Dida; Pará, Bressan,Werley e Alex Telles; Adriano, Riveros, Zé Roberto e Elano; Vargas (Kleber)e Barcos. Técnico:Renato Gaúcho.

Juiz: Alicio Pena Júnior (MG). Local: Estádio do Pacaembu. Horário: 21h50. Transmissão: Globo e Band