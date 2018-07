Tite decide nos próximos dias se libera Vitor Júnior para a Portuguesa

SÃO PAULO - A diretoria e a comissão técnica do Corinthians vão se reunir ainda nesta sexta-feira para decidir se aceitam negociar o meia Vítor Júnior com a Portuguesa. O clube do Canindé pediu sua contratação. O jogador veio do Atlético Goianiense neste ano e sentiu a camisa do clube.

O técnico Tite tem peso na decisão. Sua opinião será importante para definir o negócio. Se Tite abrir mão do jogador no elenco, Vitor Júnior fortalecerá a Lusa.

A Portuguesa procurou o Corinthians depois que o meia foi cortado da lista dos inscritos para participar na Libertadores da América. A ideia era contar com o atleta por empréstimo de um ano. Para o Corinthians também seria uma boa. O jogador ganharia experiência no futebol paulista e voltaria mais preparado para assumir um lugar no time do Parque São Jorge.

O Corinthians confirma que foi procurado pela diretoria da Portuguesa, mas não dá o negócio como certo ainda. Existe a possibilidade de um atletas do elenco do Canindé também entrar na negociação.

Vítor Júnior foi contratado no início do ano depois de ter disputado um bom Campeonato Brasileiro pelo Atlético-GO. Ele assinou contrato de três anos com o Corinthians. Ele tem 25 anos.

O meia pouco jogou, mas teve atuação desastrosa contra o Bragantino, pelo Campeonato Paulista, quando foi expulso depois de dez minutos em campo (entrou após o intervalo).

Com a contratação de Douglas, Vítor Júnior também perdeu espaço no Corinthians.