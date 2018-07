Tite defende mudança no calendário do futebol brasileiro Tite engrossou nesta terça-feira o coro dos que defendem uma mudança no calendário do futebol brasileiro. Para o técnico do Corinthians, competições importantes como a Libertadores prejudicam o início da disputa do Campeonato Brasileiro. Além disso, a agenda de amistosos da seleção desfalca os clubes, uma vez que as torneios do País não param.