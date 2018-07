Tite defende Pato e nega conflito com Emerson em duelo

SÃO PAULO - O técnico Tite minimizou o peso das polêmicas ocorridas no jogo entre Corinthians e Coritiba, entre elas o discutível pênalti assinalado a favor do time paulista no final da partida que terminou em 1 a 0 para os corintianos, no Pacaembu. E, após o confronto, precisou comentar a revolta de Emerson por ter sido substituído por Romarinho antes de 15 minutos do segundo tempo, assim como as vaias da torcida a Alexandre Pato, que deu lugar a Guerrero, autor do único gol do confronto.

"Temos que respeitar o sentimento do torcedor. O mesmo Pato vaiado agora foi o que saiu aplaudido no mesmo Pacaembu, no jogo anterior aqui, contra o Vitória, pela boa atuação que teve", disse o comandante ao minimizar o peso da atuação ruim do atacante, fato que motivou os torcedores corintianos a pedirem a entrada de Guerrero em campo no decorrer do confronto.

O treinador preferiu não criticar a atuação de Pato ao reconhecer que todo o time corintiano não conseguiu render o esperado neste domingo. "Dentro do nosso grupo não tem soberba, de que pode ganhar a qualquer hora, de que não enxerga adversário com méritos. A gente respeita e sabe construir, esse Corinthians sempre nos momentos decisivos foi muito forte", analisou Tite, para mais tarde ressaltar: "Futebol também se faz com erros, com acertos, com repetição e com calma para trabalhar".

Já ao falar sobre o fato de que Emerson evitou cumprimentá-lo após ser substituído durante o duelo diante do Coritiba, o técnico negou a existência de qualquer conflito entre ele e o atacante. "Temos um histórico de cinco campeonatos juntos. Ele estava bravo porque não teve seu desempenho normal. O técnico não estendeu a mão para cumprimentar ele, olha a imagem", lembrou.

O próprio Emerson colocou panos quentes na situação ao comentar o seu destempero, pois chegou a jogar uma garrafa de água no chão pouco depois de ser substituído, no banco de reservas corintiano. "A gente quer jogar, a gente sabe que todo mundo está querendo ajudar um ao outro. Mas todo mundo quer jogar, sempre respeitando a decisão dele (Tite). Não foi indisciplina não", assegurou o atacante.