Tite define Corinthians com 3 atacantes para pegar o XV O treino coletivo desta terça-feira no Centro de Treinamentos de Parque Ecológico definiu a equipe do Corinthians que, na quarta à noite, no Pacaembu, vai enfrentar o XV de Piracicaba, pela 16.ª rodada do Campeonato Paulista. Com um time praticamente reserva, as principais novidades serão Gilsinho, Alessandro e Cássio.