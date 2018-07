Tite deixa Vagner Love no banco e confirma Luciano no clássico

Tite não esperou o clássico com o São Paulo, domingo, no Morumbi, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, para mandar Vagner Love para o banco de reservas. Nesta sexta-feira, o treinador confirmou que o novo titular do ataque do Corinthians é Luciano.

"Eu premio a competição entre os atletas. Luciano saiu daqui jogando bem, na seleção brasileira (nos Jogos Pan-Americanos) foi bem também e aqui continuou jogando bem. Ele fez boa semana de treinos e, por isso, vai começar o jogo", justificou Tite.

A decisão de mandar Love para o banco às vésperas do clássico surpreende porque o atacante treinou entre os titulares nos coletivos de quarta e quinta-feira e Luciano só entrou no time principal na segunda parte das atividades. Love vive péssima fase e não balança a rede há seis jogos.

Apesar do mau momento do atacante, Tite evitou criticá-lo e preferiu exaltar Luciano. "O melhor momento de cada é determinante. Futebol é assim", explicou.

Já o meia Renato Augusto continua como dúvida para o clássico, mas Tite está otimista. O jogador se recupera de uma inflamação no nervo ciático e não participou dos três últimos treinos. Sábado pela manhã ele passará pelo último teste para saber se tem condições de jogo.

Segundo Tite, as chances de Renato Augusto disputar o clássico são de mais de 50%. Caso ele não possa jogar, o seu substituto será Rodriguinho. O goleiro Cássio deixou o treino desta sexta-feira mais cedo por causa de uma amidalite, mas não preocupa.