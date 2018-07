Tite desconversa sobre sondagem do Botafogo

SÃO PAULO - O técnico Tite desconversou sobre o possível interesse do Botafogo em contratá-lo para a próxima temporada - o clube carioca vai disputar a pré-Libertadores já sem Oswaldo de Oliveira, que foi para o Santos.

Durante o lançamento de um livro que narra sua passagem vitoriosa no Corinthians, na noite desta segunda-feira, Tite disse que várias equipes do futebol brasileiro o procuraram, sem revelar quais.

E ele garantiu que disse "não" a todas elas. "Enquanto eu não resolver o meu futuro, que é ficar mais próximo da esposa, dos filhos, não adianta, vou dizer 'não', e elas (as equipes) têm entendido que não é demérito. Estou sendo leal a mim mesmo. É difícil você se desvincular (do Corinthians), preciso de um tempo."

No fim de semana, a imprensa carioca noticiou o interesse do Botafogo no ex-treinador do Corinthians. A proposta teria acontecido logo depois da confirmação de que o clube carioca conquistou uma vaga na pré-Libertadores graças à derrota da Ponte Preta para o Lanús na final da Sul-Americana. Até então, a aposta da diretoria do clube de General Severiano era dar uma chance ao auxilar-técnico Eduardo Húngaro.

Tite só voltou a garantir que não vai dirigir nenhuma equipe de São Paulo a curto prazo por respeito ao Corinthians e pela maneira como se identificou com o torcedor, depois de três anos à frente da equipe. "Tinha dito antes que não dirigiria outra equipe paulista, se não ficaria sem trabalhar, daí me complica", disse, em tom bem-humorado.

Tite quer fazer um curso de treinadores da Uefa, o Uefa-Pro, em Portugal. Ele, contudo, não recebeu a confirmação se haverá curso no início de 2014. "Esse ano, houve em janeiro e no meio do ano. Ainda não tenho a confirmação se terá agora. Quero estudar e também assistir a jogos na Europa."

O técnico esteve no Memorial do Corinthians na noite desta segunda-feira no lançamento do livro do fotógrafo Daniel Augusto Jr.. A obra, chamada "Obrigado, Tite", traz imagens das principais conquistas do técnico pelo clube, como a Libertadores e o Mundial de 2012 - coincidentemente nesta segunda, 16 de dezembro, fez um ano que Corinthians venceu o Chelsea por 1 a 0 em Yokohama no Japão.