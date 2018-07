Tite vê na criatividade um forte trunfo do Corinthians

O técnico Tite disse que a criatividade do Corinthians e o respeito pelos adversários foram marcantes na conquista do título brasileiro. Para ele, o poder de superação e o fato de os jogadores acreditarem no potencial do elenco, após os fracassos no primeiro semestre, também contribuíram para o sucesso.

"O senso criativo dessa equipe é muito forte. E no primeiro semestre, ele (o Corinthians) fez dois grandes campeonatos,mas não ganhou. Mas esse time tem alma'', disse o treinador em São Januário, ainda no gramado, durante a comemoração pelo sexto título nacional.

Tite entende que seus méritos na conquista não podem ser medidos apenas pelo que se vê em campo do ponto de vista técnico e tático. "Não é pela competência (da equipe em campo), mas é pela forma que respeito o adversário, não tripudio e passo para os atleta esse respeito. Essa campanha passa um pouco mais do que é ser campeão. Não precisa apelar, não precisa provocar, precisa jogar bola e ser disciplinado.''

O treinador fez um agradecimento especial à sua mulher, Rose, pela força que recebeu dela nos momentos difíceis. "Tem uma pessoa que merece esse titulo, a minha esposa, foi a primeira pessoa que disse, num momento de adversidade, eu fui pra casa,sentindo humanamente, levanta a cabeça, da força, o time pé bom, não sei se foi felling, premonição, amor, vai trabalhar que esse time é bom, eles precisam de ti também'', revelou Tite. "Beijo. Te amo, esse titulo é teu também.''