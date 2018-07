Tite destaca equilíbrio emocional do Corinthians O técnico Tite disse que o Corinthians teve equilíbrio emocional e futebol para virar o jogo contra o Grêmio neste domingo, no Olímpico. Ao analisar a vitória por 2 a 1 sobre o rival gaúcho, o treinador lembrou que o grupo corintiano superou situações adversas. Derrotado pelo Santos na final do último Paulistão, a equipe saiu atrás no placar na estreia no Brasileirão e, apesar de pressão, soube reagir. "O time ganhou porque teve equilíbrio emocional e foi melhor no segundo tempo, entrando no campo adversário com triangulações", avaliou.