Tite destaca força emocional do Corinthians no clássico contra o Palmeiras

SÃO PAULO - Depois de um primeiro tempo ruim, no qual saiu perdendo por 1 a 0, o Corinthians voltou melhor para a etapa final e, com dois gols em seis minutos, conseguiu a vitória por 2 a 1, de virada, diante do Palmeiras, neste domingo, pelo Campeonato Paulista. Após a partida, Tite comemorou o resultado e exaltou o emocional dos jogadores.

"Quando fizemos o segundo gol, o emocional passou a ser nosso. E com isso a gente consegue tirar vantagem", declarou o treinador, que ainda demonstrou sua insatisfação com a arbitragem de Marcelo Rogério. Segundo ele, o árbitro não manteve o critério ao longo da partida e poderia ter mostrado mais cartões para o Palmeiras - foram quatro para a equipe e oito no total.

"É difícil apitar um clássico. Mas para ser franco, eu não sabia quando ele ia dar falta e quando não ia. Tiveram três lances com o Danilo em que teve a falta e ele só foi dar cartão no terceiro lance. Eu já estava ficando irritado. E os jogadores também estavam ficando irritados", avaliou.

O treinador corintiano apontou que os erros do árbitro estavam irritando também os jogadores no primeiro tempo e que, no intervalo, pediu para que eles pensassem somente na partida. "Eu falei para deixarmos o árbitro para lá, ele com os critérios dele. Porque os jogadores também estavam se irritando", disse.