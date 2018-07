Tite destaca poder de concentração do Brasil em Manaus

O técnico Tite disse que o poder de concentração dos jogadores foi fundamental para a vitória da seleção brasileira sobre a Colômbia, por 2 a 1, em Manaus, pelas Eliminatórias. Ele considera que o gol de empate do adversário, num momento em que sua equipe dominava completamente a partida na Arena da Amazônia poderia ter colocado tudo a perder, mas que os jogadores souberam manter o foco.

"Até o momento do gol de empate só uma equipe jogou. Tem de ter um nível de concentração muito alto, e eles conseguiram isso", disse o treinador na entrevista coletiva depois do jogo, na noite desta terça-feira. Foi a segunda vitória dele no cargo. A outra foi os 3 a 0 sobre o Equador, em Quito, na sua estreia.

Tite admitiu que o desempenho da seleção nos jogos com Equador e Colômbia foi acima do que ele esperava, mas insiste que é preciso controlar a empolgação. "Se essa empolgação for do torcedor, é justa. Mas se for da imprensa eu não concordo porque tem de ser criteriosa", considera, admitindo que ainda há muito o que fazer. "A gente tem de olhar o processo, o trabalho, por mais importante que seja o resultado. Só aí se tem uma avaliação real."

Ele espera que a evolução da equipe prossiga nos jogos de outubro pelas Eliminatórias, contra Bolívia, em Natal, e Venezuela, fora de casa. “Você tem de vencer com desempenho, por isso te dá confiança."