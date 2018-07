Tite deve dar oportunidade a novos nomes em convocação da seleção

O técnico Tite deverá apresentar novidades na lista de convocados para as partidas diante de Equador e Colômbia, válidas pelas Eliminatórias da Copa do Mundo do próximo ano. Com o Brasil já classificado para o Mundial, a tendência é que o treinador mantenha a base da equipe que vem invicta nas Eliminatórias sob seu comando, mas também teste novas opções. A lista de convocados será anunciada às 11h, na sede da CBF, no Rio.

No último mês, a comissão técnica da seleção acompanhou in loco 15 partidas no Brasil e no exterior envolvendo atletas selecionáveis. A última foi nesta quarta-feira à noite, entre Grêmio e Godoy Cruz, pelas oitavas de final da Libertadores da América. O jogo aconteceu na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, local da partida diante do Equador, no próximo dia 31.

O time gaúcho foi um dos mais avaliados por analistas de desempenho e profissionais da comissão técnica da seleção. Ao todo, eles estiveram em quatro jogos do Grêmio nas duas últimas semanas. O zagueiro Geromel e o atacante Luan, que deve se transferir ao futebol europeu ainda nesta janela, são cotados para estarem na lista que Tite irá divulgar logo mais.

Líder do Brasileirão, o Corinthians também foi visto de perto em quatro partidas nas últimas semanas. O goleiro Cássio, em grande fase, poderá ser chamado. O lateral Fagner é jogador de confiança de Tite, enquanto Rodriguinho vive ótimo momento e pode ganhar chance na seleção.

Uma das principais exigências de Tite para definir a lista de convocados é a condição física dos atletas, motivo pelo qual o auxiliar-técnico da seleção, Cleber Xavier, e o preparador físico, Fábio Mahseredjian, viajaram aos Estados Unidos e à Europa no último mês para acompanhar jogos de pré-temporada de times europeus que têm jogadores brasileiros em seus planteis.

Ausente dos amistosos contra Argentina e Austrália, em junho, o atacante Neymar deve voltar ao time. O principal jogador do Brasil havia sido dispensado das duas últimas partidas para descansar – ele vinha de três temporadas sem férias completas. O jogador participou normalmente da pré-temporada do Barcelona e está em total forma para estrear pelo PSG e retornar à seleção.

Além do jogo com os equatorianos em Porto Alegre, o Brasil enfrenta a Colômbia em 5 de setembro. A partida será disputada em Barranquilla.