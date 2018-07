Tite deve poupar Paulinho no clássico com o Santos neste sábado

SÃO PAULO - Os jogadores do Corinthians que disputaram o Superclássico das Américas, na noite de quarta-feira, em Buenos Aires, se reapresentaram nesta quinta no CT do Parque Ecológico. O argentino Martínez treinou pela manhã e depois foi liberado. Enquanto isso, Fábio Santos, Ralf e Paulinho, da seleção brasileira, fizeram um trabalho de recuperação na parte da tarde.

Dos quatro jogadores convocados, quem deve ser poupado no clássico contra o Santos, sábado, no Pacaembu, é Paulinho. O motivo é o desgaste resultante da sequência de jogos que o volante tem feito pela seleção brasileira e pelo Corinthians.

Paulinho atuou na semana passada pelo Brasil em amistoso contra a Colômbia, em Nova Jersey (Estados Unidos), no domingo contra o Internacional, no Beira-Rio, e na quarta-feira, também pela seleção, contra a Argentina, em Buenos Aires.

Fábio Santos também participou desta mesma sequência de Paulinho, mas ele jogou pouco contra a Colômbia em Nova Jersey. Assim, o lateral-esquerdo deve enfrentar o Santos no sábado.

A confirmação de quem será poupado ou não do clássico deste sábado será dada pelo técnico Tite apenas nesta sexta-feira à tarde. Na quarta, ele havia treinado um time sem os quatro jogadores. E, para completar, também não enfrentam o Santos o zagueiro Chicão e o meia Douglas, ambos suspensos pelo terceiro cartão amarelo.

Assim, o provável time do Corinthians que enfrenta o Santos no sábado, às 19h30, no Pacaembu, tem Cássio; Alessandro, Wallace, Paulo André e Fábio Santos; Ralf, Edenílson e Danilo; Romarinho, Guerrero e Emerson.